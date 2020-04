Le président de la Fédération nationale du commerce ambulant demande la réouverture des marchés extérieurs.

Avec cette crise sanitaire, je suis interdit de travail depuis le début. Je vends des poulets rôtis et des produits traiteurs sur les marchés. Je n’ai plus aucune rentrée d’argent et je suis désespéré. Je ne sais pas comment je vais pouvoir m’en sortir si je n’ai pas d’aide."

Des appels au secours, la Fenaca (Fédération nationale du commerce ambulant) en a reçu des centaines. Les marchés en extérieur sont supprimés dans nos villes et villages. C’est peu de dire que le secteur se sent "abandonné".

Pour son président, Léonard Monami, il y a pourtant des solutions qui devraient pousser les bourgmestres à étudier la possibilité de rouvrir les marchés pour l’alimentaire. C’est dans ce sens que Léonard Monami a écrit jeudi à divers politiciens de tous bords. Première à lui répondre, la Liégeoise Diana Nikolic lui a appris que dans son quartier il y a "un poissonnier qui vient tous les vendredis et il continue avec le confinement".

