Chez Arteel Group, l’ambiance est au beau fixe. Malgré la crise ou le télétravail, le chiffre d’affaires a augmenté de 67,5 % pour atteindre plus de 9 millions d’euros. Arteel est une société spécialisée dans les ressources humaines et plus particulièrement dans les programmes d’appréciation pour les entreprises. Concrètement, il s’agit, par exemple, de cadeaux, ou encore, d’une plateforme en ligne sur laquelle les collègues peuvent s’échanger des compliments et des commentaires, et sur laquelle les responsables peuvent célébrer les anniversaires et les performances professionnelles des employés. Ce qui a eu le plus de succès ? Un coffret livré à domicile avec un lien vers une plateforme où les employés accèdent à un mot de remerciement personnalisé et un message vidéo de leur PDG ! L’employé peut aussi sélectionner un cadeau dans une gamme de produits de marques ou d’expériences.