Fin 2018, on comptait 862 entreprises de pompes funèbres actives en Belgique, contre 848 en 2017, 827 en 2016 et 807 en 2015, selon les chiffres les plus récents du SPF Économie. Leur nombre augmente d’année en année, alors que celui des décès reste stable, depuis deux décennies, autour de 110 000 par an.

(...)