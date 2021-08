On connaît la Belgique comme terre de bières. Mais le pays accueille aussi un beau panel de producteurs d’apéros et de spiritueux à boire purs ou parfaits pour les cocktails… Bien sûr, on ne présente plus le gin belge dont la vague est née en Flandre avant de conquérir la Wallonie une petite décennie plus tard. On note d’ailleurs l’emblématique Gin de Binche (distillé à Biercée) ou encore Ocus de Lost Frequencies.

Mais la vodka fait aussi son apparition avec Potato Vodka (non filtrée) de la maison Dada Chapel à Gand, qui propose aussi Brhum, du rhum venant de betteraves sucrières.

(...)