25 juillet 2000. Il y a 20 ans, l’accident meurtrier de Gonesse précipitait la fin de carrière de l’avion le plus beau du monde. Nostalgie aidant, Concorde n’a rien perdu de son aura.



Permettant à une centaine de passagers privilégiés de relier Paris à New York en un peu moins de 3h30, il a marqué l’histoire de l’aviation comme aucun autre appareil. Bien que sa carrière commerciale se soit arrêtée, un peu prématurément, il y a 17 ans, son nom reste connu de tous : Concorde. Fruit d’une collaboration industrielle inédite entre la France et la Grande-Bretagne des années 1960, il est devenu un nom propre à part entière, sans article défini ni indéfini : on ne dit pas le ou un Concorde, mais Concorde, tout simplement.

(...)