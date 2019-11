Il y a les personnes qui maltraitent les animaux et il y a celles qui les soignent. Hélène et Frédéric ont choisi leur camp en optant pour une carrière de vétérinaire pour nouveaux animaux de compagnie, appelés plus simplement NAC. En mars denier, le couple a lancé Vet’exotics, une clinique vétérinaire située à Liège dédiée à ces lapins, rongeurs, reptiles et oiseaux en tous genres.

Au programme de leur matinée : l’opération d’un lapin vraisemblablement victime de maltraitance de la part de ses anciens propriétaires. Six de ses dents doivent lui être enlevées. Les coups qu’il a reçus les ont déviées de leur trajectoire initiale. "Ses dents ne poussent pas correctement, elles ne peuvent donc pas s’user. Si on lui laisse ses dents, il faudra qu’on les coupe tous les mois", explique Hélène Deflers.

(...)