Cela fait un bien fou au jardinier d’abord, à la planète ensuite. La première plantation qui vient à l’esprit est celle d’un arbre mais c’est loin d’être la seule.

Le jardinage a ceci de paradoxal : ses adeptes vivent le présent en ayant sans cesse l’avenir en tête. Guidés, sans doute, par l’espoir toujours renouvelé de lendemains qui chantent, de beauté ou tout bonnement de belles récoltes. Les graines germent, les arbres grandissent; demain est plein de promesses. Bien moins éphémère que nous, l’arbre traverse le temps et nous accompagne. Un lien invisible le relie à l’homme. Avec lui, le jardinier s’inscrit dans le futur. D’autres l’ont heureusement fait avant lui. Plusieurs proverbes le relèvent : "Celui qui plante des arbres n’est pas un égoïste" ou "Celui qui a planté un arbre n’a pas vécu inutilement". Cela dépasse souvent la simple envie de se rappeler au bon souvenir de ses descendants.

Air du temps

La littérature ayant trait aux arbres et à la nature trouve auprès du grand public une oreille toujours plus attentive. Planter est une belle façon de concrétiser cet intérêt à la portée de beaucoup. Planter aujourd’hui pour éviter d’avoir des regrets demain. Le regard porté sur notre place dans la nature change. Celui sur la condition animale et végétale aussi. Quel est notre impact véritable ? Reboiser, restaurer les vieux vergers, replanter les haies arrachées sont autant de possibilités auxquelles les fonds de la taxe carbone pourraient être en partie alloués. Le secteur de l’élevage contribue significativement aux émissions de gaz à effet de serre et aux changements climatiques ainsi qu’à la perte de la biodiversité. Voir à ce propos le site de la FAO, Organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture : www.fao.org. Dans les années septante déjà, un adage le résumait sans élégance : vache qui pète, danger pour la planète. Alors que dire aujourd’hui.

(...)