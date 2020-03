Raphaël a assurément sa place dans le trio de tête des plus grands peintres de la Renaissance italienne, donc des plus grands peintres de l’Histoire. Mais - il faut être juste - de nos jours, on le classerait derrière Léonard de Vinci et Michel-Ange. De son temps et jusqu’à la toute la fin du 19e siècle, aux temps de Delacroix, Ingres et Renoir, c’est lui qu’on classait premier.

De son vivant, Raphaël fut une superstar. À la mort de son protecteur, Jules II, le portrait du pape que le peintre avait réalisé attira les Romains en foule. D’autant que Raphaël avait eu l’idée, révolutionnaire pour l’époque, d’une pose qui rapprochait terriblement le sujet du spectateur. C’était comme si le pape était là, en face de vous.

Michel-Ange était surtout un sculpteur et, en dehors de la chapelle Sixtine, il a laissé peu de peintures. Léonard de Vinci, occupé par tant d’autres choses, également. Il n’a pas exposé toutes ses œuvres et celles que le public pouvait voir étaient disséminées.

À l’inverse, un seul voyage à Rome permettait d’admirer tant de chefs-d’œuvre de Raphaël. Les commandes abondaient. Des tableaux, des portraits, des fresques, des plafonds… À Rome, il est devenu architecte. La corporation des orfèvres lui demanda de rebâtir son église Sant’Eligio degli Orefici. Pour le médecin du pape, il dessina un palais.

