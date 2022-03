Certains parents s’impliquent dans la scolarité de leurs enfants, s’intéressent aux devoirs, aux préparations de cours et assistent à l’ensemble des réunions de parents tandis que d’autres sont aux abonnés absents. Ces parents, de plus en plus nombreux, inquiètent le monde de l’école.

"On a le sentiment qu’ils ne suivent pas toujours l’éducation ou la scolarité du jeune. Les directeurs et enseignants, et même certains parents, se plaignent parfois de ces parents fantômes", écrit l’Ufapec (Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique) dans une analyse.