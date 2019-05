Depuis de nombreux mois, la prolifération des particules fines émises par les pots d’échappement des voitures, camions et autres autobus est surveillée par les autorités gouvernementales et régionales. Il faut dire que chaque année, ces particules seraient responsables du décès de près de 500 000 personnes en Europe.

En Belgique, on estime entre 10 000 et 15 000 le nombre de décès prématurés liés à ces émissions. Si bien que dans certaines villes comme Bruxelles, les voitures les plus polluantes sont progressivement bannies.

Mais il est une autre pollution, tout aussi sournoise, dont on parle moins : celle de vos intérieurs. Pourtant, elle serait, en certains endroits, plus de dix fois supérieure à la pollution extérieure.

(...)