Fêter la Saint-Valentin au restaurant avec leur compagnon ou leur compagne ? Très peu pour eux. Pour de nombreux Européens, la meilleure façon de célébrer la fête des amoureux, c’est bien au chaud à la maison, sous un plaid et avec son animal de compagnie. Pour de nombreuses personnes, les histoires de couple sont en effet synonymes de déception là où les animaux sont perçus comme un soutien inconditionnel. Il n’est dès lors pas étonnant de voir que les chiens et les chats arrivent en tête du podium du concours du meilleur compagnon.

Selon une étude menée en France par Groupon et l’institut Opinium Research et relayée par nos confrères du Parisien, 49 % des propriétaires d’animaux estiment que leur animal de compagnie est plus affectueux que leur partenaire effectif ou potentiel et 39 % d’entre eux pensent qu’il est plus amusant.