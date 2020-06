Après plus de deux mois de fermeture, toute l’attention des professionnels de l’Horeca sera portée, ce mercredi, sur le Conseil national de sécurité. Une réunion importante qui devrait déterminer la date de réouverture des cafés et restaurants du pays, mais aussi les conditions sanitaires imposées (lire en page 4).

Si tout porte à croire que les restaurants pourront de nouveau accueillir des clients dès lundi, c’est déjà le cas depuis ce week-end aux Pays-Bas. Et depuis ce mardi en France. Sur la Grand-Place de Lille, le personnel des cafés et restaurants s’activait vers 11 heures, en espérant un premier rush après plus de deux mois sans le moindre client. "On est en train de tout installer , co nfiait Didier, responsable du Président, une brasserie sise sur la Grand-Place. On porte des masques et du gel hydroalcoolique est à disposition du personnel et des clients. Même si les conditions d’accueil sont différentes, on attend ce moment avec une réelle impatience."