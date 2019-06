Épargner quand on est jeune, c’est impossible? Au contraire, alors qu’on pense que les 20-30 ans sont plutôt dépensiers et ne mettent rien de côté, ils sont en réalité de véritables petits écureuils. C’est d’ailleurs cette tranche d’âge de la population qui consacre la plus grosse part de son revenu à l’épargne.

Selon une nouvelle étude menée par Santander Consumer Bank en mars 2019, à laquelle 600 Belges ont participé, nous détenons en moyenne 43 % de notre patrimoine financier sur un compte épargne. "Ce sont notamment les plus riches (52 %) et les plus diplômés (48 %), comme nous pouvions nous y attendre, qui détiennent une plus grande partie de leur patrimoine sur un compte épargne."

(...)