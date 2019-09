À 100 jours de Noël, nous sommes loin de penser déjà au repas ou au sapin, mais visiblement certains consommateurs sont déjà à la recherche de leurs cadeaux. En effet, d’après l’étude "100 days to Christmas" réalisée par Mastercard, un Européen sur huit (12 %) et près d’un Belge sur dix (9 %) se lance dans la chasse aux cadeaux dès le mois de septembre. Plus de 40 pour cent préfèrent s’y prendre à l’avance afin d’étaler les coûts de Noël. La popularité croissante des promotions diverses telles que le Black Friday (29 novembre), pressenti pour être le plus grand jour de shopping de Noël, contribue à renforcer ces emplettes précoces.

(...)