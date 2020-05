Chaque individu a des aspirations, des craintes, des besoins, des envies… et chacun a sa façon de se voir dans la société et dans le monde. Chaque année depuis 2004, à l’aide d’observations minutieuses et quantifiées, le bureau d’études Wide repère les grandes tendances qui fracturent ou relient la société.

En 2020, alors que les interviews de 3 000 Belges représentatifs de la société commençaient en février, la crise sanitaire d’une ampleur inédite dans le monde touchait l’Europe et notre pays. L’institut Wide a alors amplifié son écoute en interrogeant 1 000 Belges durant la période de confinement.

Et à 80 d’entre eux ont été présentés 13 scénarios et 18 tendances de fond, élaborés avec des experts et des citoyens, qui ont permis de mieux définir les valeurs et les visions du futur des Belges.