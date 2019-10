Monaco accueille ce week-end la crème de la crème des influenceurs mondiaux. Ils sont une centaine à totaliser entre 19 000 et près de 14 millions de followers et à peser plus d’un milliard de vues ! C’est impressionnant car ce ne sont pas des personnalités publiques à la Kim Kardashian qui ont un jour ouvert un compte Instagram mais bien Monsieur et Madame Tout-le-monde qui se sont distingués sur les réseaux sociaux.

L’événement, unique en son genre, a été créé l’an dernier par une Belge. Lolita Abraham en a eu l’idée après s’être expatriée en Chine où elle tenait un blog suivi par 10 000 personnes. C’est à cette occasion qu’elle a pris conscience de l’impact du milieu. "Influenceur, ce n’est pas à prendre à la légère, dit-elle. C’est un vrai métier avec un réel travail réalisé pour chaque photo postée. Il y a des recherches, de l’esthétique, du texte. Aujourd’hui, les influenceurs parviennent à avoir un impact plus important avec des plus petits moyens que n’importe quelle agence publicitaire."

(...)