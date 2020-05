En près de quatre mois de crise mondiale et un peu plus d’un mois de confinement, le coronavirus a fait parler de lui de mille et une manières. Il faut dire que les supports d’informations ne manquent pas, entre les différents médias traditionnels, les réseaux sociaux ou autres sites internet moins conventionnels.

Sur ces derniers, des rumeurs plus ou moins folles sont apparues, attisant la peur et parfois la colère chez les internautes. Entre une guerre biologique entre la Chine et les États-Unis, une implication de Bill Gates, des livres ou séries qui avaient tout prévu, des manipulations des autorités et autres multinationales ou encore un lien entre le Covid-19 et l’apparition de la 5G, il y a de quoi se perdre, et se laisser avoir.

(...)