La Croix-Rouge a récolté un montant historique de près de 35 millions d'euros. Des fonds qui seront utilisés, durant les huit prochains mois, pour "apporter une aide directe aux personnes sinistrées les plus vulnérables, pour soutenir les communes les plus impactées et répondre aux besoins prioritaires", indique l'organisation. "35 millions, c’est une somme record, un véritable fonds de solidarité que les Belges ont confié à la Croix-Rouge de Belgique", explique Pierre Hublet, administrateur délégué de la Croix-Rouge de Belgique francophone. "Devant l’importance des enjeux, nous nous devons d’utiliser le montant de ces dons de manière responsable, réfléchie et concertée. Face à une catastrophe de cette ampleur, nous devons garantir une aide aux sinistrés sur le court, moyen et long terme." © croix-rouge

En un mois, pas moins de 2,3 millions d'euros ont déjà été dépensés, dans la phase d'extrême urgence, pour l'aide de première nécessité (couvertures, lits de camps, matériel de secours, appareils électroménagers, parapharmacie et hygiène) et l’aide alimentaire avec pas moins de 10.000 repas distribués chaque jour. "Cette phase se poursuit en étroite collaboration avec les communes impactées, les associations citoyennes et l’armée", confie la Croix-Rouge. Voici comment la Croix-Rouge compte utiliser ces 35 millions d'euros : 10 millions d’euros seront directement distribués aux personnes les plus vulnérables de toutes les communes touchées. Soit environ 10.000 personnes. A Trooz, 18% des personnes impactées émargent du CPAS.

En plus de ces 5 projets, la Croix-Rouge de Belgique consacrera également 1, 5 M€ pour de l’aide de première nécessité et 1,5 M€ pour de l’aide psychosociale, des transports sociaux et de la logistique.

Il y a un peu plus d'un mois, la Wallonie plongeait dans l'indicible. Des précipitations extrêmes et continues transformant des rues et avenues de communes pourtant paisibles en véritables torrents de boue, emportant tout sur leur passage, dévastant maisons, entreprises et administrations communales et, surtout, emportant 41 vies.Depuis, les élans de solidarité se sont multipliés. D'abord par la main-d'oeuvre, des centaines de bénévoles se rendant dans les communes les plus touchées pour aider les sinistrés à évacuer et nettoyer. Ensuite par des dons matériels et financiers.