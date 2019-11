C’est un problème qui, au-delà de l’hygiène, a des répercussions énormes sur la consommation d’eau à travers le monde. Se rendre compte après s’être soulagé, que des traces d’excréments viennent "garnir" la faïence des toilettes, ce n’est jamais agréable et cela entraîne une surconsommation d’eau. Après usage de la brosse, il est en effet logique qu’on tire à nouveau la chasse pour laisser les toilettes propres en quittant les lieux d’aisance.

Chaque jour, ce sont ainsi 141 milliards de litres d’eau qui sont utilisés lorsqu’on tire les chasses à travers le monde et la moitié de cette impressionnante consommation provient des chasses tirées à répétition pour éliminer les traces de déjections sur la cuvette. Tak-Sing Wong, ingénieur en mécanique et auteur de la Penn State University, estime qu’il est désormais possible d’éviter un tel gaspillage et il a mis au point un spray capable de rendre la cuvette plus lisse que du Téflon. Une seule chasse suffit alors pour éliminer toute trace.

Le spray serait efficace jusqu’à 500 usages. "Il suffit d’une double application pour rendre la surface des toilettes lisse et empêcher toute adhérence de matière fécale. Lorsqu’il sèche, le premier spray produit des molécules qui ressemblent à de petits poils. Le second spray infuse une fine couche de lubrifiant autour de ces ‘poils’ nanoscopiques pour créer une surface superglissante."

Pour l’heure, ce spray n’est pas encore commercialisé, mais "notre objectif est de mettre sur le marché une technologie performante afin que tout le monde puisse en bénéficier. Pour maximiser l’impact de notre technologie de revêtement, nous devons la sortir du laboratoire", conclut Tak-Sing Wong, dans les colonnes du tabloïde anglais The Sun.