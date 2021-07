Les intempéries qui frappent notre pays depuis mardi soir ont fortement perturbé le trafic ferroviaire dans le sud du pays. Notamment dans les provinces de Namur, Liège, où quatre lignes ont été impactées.

Province de Namur

Sur la ligne 166 reliant Namur à Bertrix, les trains sont supprimés entre Dinant et Gendron-Celles. Les inondations ont engendré l’éboulement d’un talus dans les voies. "Nos services techniques sont sur place pour évacuer 30m3 de briques, branches d’arbres et coulées de boue, indique la porte-parole d'Infrabel, Jessica Nibelle. Les opérations de nettoyage sont en cours depuis 10h ce matin et prendront plusieurs heures."

Un deuxième incident lié aux intempéries est survenu à quelques centaines de mètres de là : un arbre s’est couché sur une cathénaire. Résultat : la circulation ferroviaire entre Dinant et Gendron-Celles restera interrompue jusque vendredi matin. Un service de bus a été mis en place.

Province de Liège

Sur la ligne 37 reliant Liège à Welkenraedt, il n'y a plus de trains entre Chenée et Olne où les voies sont inondées. Le tunnel de Chaudfontaine est également sous eau. Là aussi, le trafic ferroviaire ne reprendra pas avant vendredi. Un service de bus a été mis en place entre Liège-Guillemins et Fraipont ainsi qu'entre Liège-Guillemins et Verviers-Central.

Sur la ligne 44 entre Pépinster et Spa-Geronstere, les voies inondées. Le trafic est interrompu et il n’y a pas de navettes de bus en raison des routes inondées.

Sur la ligne 43, le trafic est interrompu entre Liège et Rivage suite à une inondation et des coulées de boue et de pierre dans les voies à Esneux. Les services techniques d’Infrabel sont sur place. Les voies sont aussi inondées à Barvaux. Le trafic ferroviaire ne reprendra pas avant vendredi matin.