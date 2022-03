Ce mardi matin, un conseil extraordinaire d’entreprise s’est déroulé chez Mestdagh. Quelques semaines après l’annonce de la fin de la collaboration avec Carrefour, l’entreprise devait trouver un nouvel accord, avec un autre partenaire. Une question de survie, selon la direction.

Et c’est donc Intermarché qui a signé un nouvel accord de partenariat avec Mestdagh. Un changement qui entrera en vigueur au 1er janvier 2023, et dont les impacts directs sont encore flous. D’abord, du côté des travailleurs du groupe Mestdagh. En front commun, les syndicats ont fait part de leurs craintes. "À partir du 1er janvier 2023, Intermarché sera donc propriétaire des magasins et des entrepôts, ils pourront alors faire ce qu’ils veulent. Fermeture, franchise, externalisation des entrepôts ou encore maintien de l’activité à l’identique ? Autant de questions ! Aucune garantie socialement, donc. C’est donc une nouvelle période d’incertitude qui s’ouvre pour les travailleurs, apprend-on. À quelle sauce seront-ils mangés d’ici fin 2022 ? Une chose est certaine, la famille Mestdagh a revendu au plus offrant. Pas à celui qui sera le plus offrant socialement, mais qui rapportera le plus à la société Mestdagh et surtout à ses actionnaires."