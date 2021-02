Il est 9 h 30. Charlotte Gaumeton, formatrice pour l’ONG Bibliothèques Sans Frontières, allume son ordinateur en finissant son café. Les visages enjoués de Marie-Paule et Annie apparaissent sur son écran. Il ne manque plus que Claudine, qui semble avoir du mal à rejoindre la conversation. Sans doute un problème de caméra, de micro ou de connexion. Pas de temps à perdre, le cours commence. Claudine peut heureusement compter sur l’aide de Laurence, son soutien du jour qui lui explique patiemment par téléphone comment régler son micro et sa caméra. Elle ne tardera pas à rejoindre la joyeuse équipe. Au programme du jour : la sécurité sur Internet. Grâce à des exercices ludiques, Charlotte leur apprend à imaginer des mots de passe fiables et à les mémoriser...