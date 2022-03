Construite autour de différents axes, elle repose avant tout sur les propositions émanant du privé qui seront désormais mieux encadrées. Depuis le début du conflit, près de 1.000 offres de logement ont été déposées sur la plateforme régionale 'Solidarité Ukraine' permettant d'accueillir de l'ordre de 2.000 personnes. Cette offre vient compléter celle déjà comptabilisée au niveau fédéral de 16.000 places d'hébergement en Wallonie, indique l'exécutif qui estime que la Région pourrait accueillir entre 60.000 et 80.000 réfugiés.

Afin de "stimuler et d'encadrer cette démarche solidaire et permettre qu'elle puisse s'installer dans le temps", une série d'actions seront mises en oeuvre, dont la rédaction d'une charte de l'accueillant, permettant d'établir des principes de vie en commun auxquels ce dernier s'engage à adhérer.

L'hébergeur se verra également offrir la possibilité de convenir avec l'hébergé d'une contribution équivalente à 20% du montant de l'aide sociale ou d'un autre revenu perçu et un marché public d'assurance sera passé afin de couvrir les dégâts locatifs qui seraient dus à la présence de personnes additionnelles au sein du logement, sans que l'hébergeur ne soit sollicité d'un point de vue financier.

L'administration wallonne a quant à elle été chargée de recenser les enquêteurs salubrité qui pourraient venir en renfort des communes pour le contrôle des logements sur base d'une check-list simplifiée.

Le gouvernement wallon recensera par ailleurs les hébergements collectifs publics, associatifs et privés susceptibles d'être mobilisés, qu'il s'agisse des propriétés des cultes, d'hébergements appartenant aux Provinces, villes et communes, de centres de vacances et de loisirs, de centres Adeps, de bâtiments de la régie fédérale des bâtiments et du SPW ou encore de bâtiments militaires.

Certains dispositifs du logement publics seront en outre activés, comme l'identification des terrains où des logements modulaires pourraient être érigés dans les mois qui viennent.

Dans ce cadre, un recensement des terrains de la Société wallonne du Logement rapidement mobilisables et un contact avec les communes seront réalisés afin d'identifier les terrains équipés ou rapidement mis aux normes et dans la mesure du possible à proximité des services.

Enfin, les villes et communes seront soutenues à hauteur de 3,571 millions d'euros, équivalent à 1 euro par habitant, pour l'accueil des réfugiés, rappelle le gouvernement.

"L'accueil des ressortissants ukrainiens est un défi énorme pour l'Union européenne et la Wallonie. Il est de notre devoir d'accueillir dignement ces hommes, femmes et enfants qui fuient la guerre. Tout sera mis en œuvre pour y parvenir", a commenté le ministre-président wallon Elio Di Rupo.

"La Wallonie a un rôle inédit à jouer face à cette crise et une coordination de tous les niveaux de pouvoir est essentielle. Des capacités d'accueil hors du commun doivent être dégagées en un temps record. Et elles ne pourront l'être qu'au travers d'une action conjointe de l'ensemble des ministres et administrations. Elles ne pourront l'être aussi qu'en mobilisant activement les autres niveaux de pouvoir : le fédéral, la Communauté française, les provinces et les communes", a ajouté le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon.