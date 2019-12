Les votes ont parlé: les internautes de la DH Les Sports+ ont désigné les projets qui les ont le plus convaincu(e)s dans notre action "J'aime ma commune".

Mont-Saint-Guibert, Ciney, Comines-Warneton, Woluwe-Saint-Pierre, Soumagne, Mouscron, Mons et Les Bons Villers. Félicitations aux villes et communes dont les projets ont été plébiscités lors de cette grande opération DH-AXA 2019. Nous avons été positivement surpris de la motivation affichée par de nombreux candidats pour mettre en lumière leurs initiatives et concourir dans l’une des cinq thématiques : la commune la plus festive, la plus écofriendly, la plus entrepreneuriale, la plus sportive et la plus connectée.

Plus de 100 projets ont fait acte de candidature, dont 60 ont été sélectionnés par nos rédactions régionales. Ce sont les lecteurs de la DH et surtout les habitants des villes et communes qui se sont mobilisés pour soutenir celui qui leur tenait à cœur. Plus de 10.000 votes ont été émis. Dans cet ultime numéro spécial du millésime 2019, vous retrouverez les huit grands gagnants mais aussi les six premiers de chaque thématique.

En compagnie d’un représentant d’AXA, nous avons effectué un tour des huit villes et communes lauréates afin de leur remettre le trophée sous la forme d’une plaque de rue émaillée. Merci à toutes pour leur enthousiasme et leur accueil chaleureux. Merci à toutes celles et ceux qui ont initié, poussé et réussi à concrétiser tous ces projets.

L'ensemble de notre dossier est à retrouver ici.

À l’année prochaine.

Avec le soutien d'AXA