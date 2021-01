La deuxième édition de l’opération "J’aime ma commune", lancée par La DH-Les Sports + et Axa, a été un franc succès. Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance. À peine avions-nous décidé de repartir pour un tour que la crise du coronavirus a plombé la vie sociale des Belges et a débouché sur un lock-down. Nos inquiétudes ont rapidement été balayées par l’accueil des autorités communales. Plus que jamais, elles ont été proches des préoccupations de leurs citoyens et ont redoublé d’initiatives pour passer ensemble la crise.

De nombreux projets ont pu être concrétisés dans des domaines où la crise de la Covid a fait naître des demandes : la politique envers les seniors, une population qui n’a pas été épargnée et qui vit douloureusement l’obligation d’isolement, le soutien au commerce local ou comment privilégier les achats dans sa propre commune…

N’ayons pas peur de le dire : cette deuxième année est un grand cru. Par les circonstances mais aussi par la capacité de nos communes à se réinventer (un mot à la mode…) mais surtout à s’adapter aux besoins de leurs citoyens.

Merci à toutes et tous et félicitations aux lauréats de cette année : Leuze-en-Hainaut, Saint-Ghislain, Boussu, Woluwe-Saint-Lambert, Liège, La Roche-en-Ardenne, Walhain et Montigny-le-Tilleul.

À l’année prochaine !

Le rédacteur en chef