Pour de nombreux patients déclarés guéris du coronavirus, certains symptômes persistent encore des semaines après la guérison. Le médecin Philippe Devos est lui aussi dans cette situation.

Contaminé par le Covid-19 à la mi-mars, le chef des soins intensifs du CHC de Liège et président du syndicat des médecins (Absym) ressent encore des symptômes du coronavirus. Et d'après lui, ceux-ci vont perdurer encore quelques mois. "J'ai encore un petit peu de toux. Mais je sais que j'en ai encore pour un an avec ça, ça ne me tracasse pas", a expliqué le docteur Devos à RTL Info.

Il a aussi ajouté qu'il tolérait "beaucoup moins l'alcool", mais cela est logique selon lui: "On sait que le coronavirus attaque des organes, principalement les poumons et le tube digestif. Et qu'il détruit des morceaux de ces organes-là. Donc la cicatrisation après est longue et elle peut prendre des mois". Rien d'inquiétant donc selon le médecin liégeois.