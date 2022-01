Tout qui suit l’actualité politique se souvient probablement de la grossesse de Jacqueline Galant, alors députée au Parlement wallon. Sur le point d’accoucher, elle s’était rendue jusqu’au Parlement pour voter une motion de défiance nécessaire pour constituer une nouvelle majorité quelques heures avant de donner naissance à son fils Moïse. C’était en 2017 et l’ancienne ministre avait alors 43 ans.

"J’ai été ministre, parlementaire et bourgmestre. J’ai toujours fait passer mon travail avant tout le reste. Quand j’ai démissionné de mon poste de ministre, j’ai compris que si je voulais être maman, c’était à ce moment-là ou jamais. En fait, si je n’avais pas démissionné, je ne serais sans doute pas devenue maman. Je me rends compte que j’ai beaucoup de chance dans mon parcours de vie car tout s’est passé très facilement : j’ai vite été enceinte et tout s’est très bien passé", confie-t-elle.

(...)