Pas facile de coincer Jacques Borlée pour un Grand Entretien. Entre les stages, les compétitions, le Sporting Charleroi, les séances d’entraînement avec ses athlètes, nous avons déniché une date dans son agenda ministériel. Alors que sa grande famille rime depuis plus de 15 ans avec athlétisme, son fils Ilian performe en tennis.

Rendez-vous sur les hauteurs de Rixensart où il s’est installé il y a deux ans. Sa BMW électrique fait le plein de watts. Le salon est parsemé de références à l’Afrique. Lui qui a vécu jadis au Kivu et reste très proche des populations a été meurtri par la polémique autour de ses propos sur Léopold II. "Des enfants crèvent parce qu’ils travaillent dans les mines de cobalt et de coltan et tout le monde s’en fout !", scande-t-il avec la passion qui anime ce coach à succès de 64 ans. Connu pour ses perfs mais aussi pour ses coups de gueule, il nous parle de flow, de centre de la haute performance, des J.O., de sa belgitude, de vie de famille (son épouse Souad vient nous saluer pendant que nous sirotons un café), de son exil en Flandre. Bref, des sujets qui fédèrent et de ceux qui fâchent. En route pour un Grand Entretien marathon avec le roi du 400 mètres.