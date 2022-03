Le printemps est là, et cela fait du bien. Il est même un peu en avance, ce qui va pousser les Belges à préparer leur jardin dans les jours à venir. Et les meubles de jardin vont encore avoir un grand succès si on en croit le "baromètre de l’espace extérieur" de la chaîne de magasin Exterioo, l’ancien Overstock Garden. "Un quart des Belges estime que posséder un espace extérieur est fondamental. Non seulement l’importance accordée à l’espace extérieur a considérablement évolué suite à la crise sanitaire, mais 65 % des Belges placent désormais l’espace extérieur en tête de la liste des critères de la maison de leur rêve. Le budget moyen du belge pour aménager son extérieur est de 340 € par an, apprend-on. Les résultats sont éloquents : les Belges veulent profiter de l’air frais ! 93 % des répondants possèdent un jardin, une terrasse et/ou un balcon. L’importance des espaces extérieurs est primordiale puisque 71 % d’entre eux déclarent qu’ils ne pourraient pas vivre sans extérieur."

Un sentiment renforcé par la pandémie et les souvenirs du premier confinement. "25 % des répondants affirment accorder davantage d’importance à l’extérieur depuis le début de la crise sanitaire. Cependant, c’est à Bruxelles que la taille pose problème : 55 % des habitants de la capitale estiment leur espace extérieur trop petit, contre seulement 19 % en Flandre et 21 % en Wallonie."