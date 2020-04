Durant cette crise, beaucoup décident de passer du temps dans leur potager.

Excellente nouvelle : les pépinières peuvent rouvrir. Une bonne occasion pour se lancer dans le jardinage. "Quand la maison est propre, il faut s’occuper du jardin", sourit Philippe, responsable de Jardiflore-Pépinières de Tervueren, en périphérie bruxelloise. "Les gens s’embêtent et certains peuvent être excités à l’idée de devenir un apprenti jardinier. Il est possible de repiquer des plantes, de semer certains semis ou encore de créer son propre potager."

Si les beaux jours font leur apparition, la météo peut cependant être trompeuse. Les températures plus clémentes peuvent cacher des nuits froides. "Il peut encore y avoir des gelées", explique Philippe. "Et cela peut endommager les petites feuilles frêles qui ne se montreront pas assez résistantes. Par exemple, c’est mieux d’attendre avant de planter une courgette, un potiron ou une tomate. Si la feuille de tomate est gelée, il faudra alors repartir pratiquement de zéro. Les gens peuvent quand même planter des arbustes traditionnels, des arbustes fruitiers ou encore des fleurs. Les petits fruits comme les myrtilles, les framboises ou les groseilles et les fraises peuvent l’être aussi."

Les personnes habitant dans des appartements sans jardin peuvent aussi mettre la main à la pâte, à plus petite échelle. "Ils peuvent planter des aromatiques par exemple", avance le pépiniériste. "Si les gens n’ont qu’un balcon, ils peuvent s’amuser en mettant en pots ou en bacs. On peut imaginer des petits bacs dans lesquels on plante des salades ou des radis. Mais c’est vrai que s’ils sont limités par la surface, ils vont vite faire le tour."

Pour mener à bien leur activité, les jardiniers en herbe doivent trouver le matériel nécessaire, ce qui sera plus facile avec la réouverture des pépiniéristes. "Nous sommes là pour aider les gens et pour répondre à leurs questions", avance le responsable de Jardiflore-Pépinières. "Même si cela ne nous permet pas toujours de gagner de l’argent… Mais c’est aussi notre rôle en cette période de crise."

Une période qu’il est préférable de passer dans son jardin plutôt que dans des grands espaces, loin de son domicile.