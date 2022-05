Ce n’est plus une surprise. Depuis plusieurs semaines, de nombreux produits vendus en grandes surfaces ont vu leur prix flamber. Une inflation difficile à vivre pour les étudiants aussi. Particulièrement ceux vivant en kot. "Il y a clairement une grande différence sur mon ticket de caisse entre maintenant et il y a 3 mois, nous explique Mervine, qui étudie à l’ULB. Ce matin encore, je vais acheter de la nourriture pour mon chat et je me rends compte que quelque chose qui coûtait environ 5 € il y a peu, me coûte 7 € désormais."

Même si l’étudiante sait que ses parents sont derrière elle, elle essaie tout de même de mettre de l’argent de côté, au prix de ces loisirs : "J’ai arrêté le sport. À la place, je préfère économiser."

Nombreux sont les étudiants qui ont changé leur manière de consommer. C’est le cas de Nel, 21 ans. "Je n’ai pas remarqué de suite l’augmentation des prix mais je me rendais compte que j’avais de plus en plus difficile à finir les mois."

En effet, la jeune femme nous explique qu’elle se rend dorénavant dans des grandes surfaces reconnues pour leurs prix avantageux.

(...)