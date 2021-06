Du côté de Lille, les supporters français sont très durs et ne mâchent pas leurs mots suite à la défaite de l’équipe de France.

"Je suis très déçu de ce match. D’ailleurs, la première mi-temps était d’après moi pathétique. Heureusement, durant la deuxième, l’équipe était toute autre et j’avais un peu d’espoir. Cependant, pour moi, on a trop laissé venir la Suisse et Didier Deschamps est complètement fautif, la composition n’était absolument pas bonne", déclare Olivier.