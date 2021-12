Dans une de ses dernières analyses, l’Ufapec (Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique) dresse un constat que partageront de nombreuses familles : le confinement, les quarantaines et l’enseignement hybride ont poussé les parents à se transformer en enseignants malgré eux, ce qui n’est pas toujours dans l’intérêt des enfants ni des familles.

Une enquête de l’organisation montre en effet que le travail à domicile est source de stress pour de nombreux parents et que celui-ci peut se traduire par des conflits entre parents et enfants au moment des devoirs. La situation est encore plus compliquée pour les parents qui ont dû travailler à domicile. "Lors de l’hybridation en secondaire, les réalités des élèves et leurs parents ne semblent pas avoir été prises en compte [...]