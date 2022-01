Flémalle. Une villa avec un beau jardin dans un joli clos. La maison du (futur) voisin arrive au stade des finitions. Tonitruants et visiblement contents de nous voir, les deux chiens de Jean-Denis Lejeune, Willy (un hommage à Wilmots ?) et Lilly, et de sa compagne Anne, une ancienne joueuse de volley de haut niveau, nous sautent dessus. Leur maître doit les rappeler à l’ordre afin que nous puissions nous installer dans le salon. Le tableau d’un zèbre nous toise, paradoxal pour un grand supporter (déçu…) du Standard. En ce début d’année 2022, le Liégeois est préoccupé. Son ASBL Objectif O, active dans de nombreux pays, peine à récolter des fonds.