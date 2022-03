Du Sporting de Charleroi à Pairi Daiza, en passant par Charleroi Airport, il jette un coup d’œil dans le rétroviseur, sans langue de bois.

Quand on passe un coup de fil à Jean-Jacques Cloquet pour lui proposer de participer au Grand Entretien de La DH, le "oui" est aussi rapide que le tutoiement. Le rendez-vous est fixé à l’hôtel Vander Valk Charleroi Airport. Que l’ancien CEO de l’aéroport local y ait ses habitudes, ce n’est évidemment pas une surprise. Du cuisinier aux serveurs et serveuses en passant par les autres clients, il prend le temps de saluer tout le monde, sans oublier de prendre des nouvelles, et d’écouter la réponse. Une simplicité qui a donné lieu à un échange de près de trois heures, sans langue de bois et en toute décontraction, qu’on parle d’avions, de football, de gestion humaine ou de sa vie privée. Résumé.

Jean-Jacques Cloquet, vous avez un nom et un visage connu en Wallonie, avec différentes casquettes au fil des années. Mais revenons aux fondamentaux. D’où venez-vous et qui êtes-vous, au départ ?

"On parle toujours du Carolo, mais il faut savoir que je suis né à La Louvière. J’ai vécu onze ans dans cette région et la réputation que j’avais durant cette période, c’était celle d’un gamin de rue. Je n’étais jamais chez moi. Je suis né en 1960 et on sortait beaucoup plus. La télévision, c’était en noir et blanc avec deux chaînes, pour ceux qui avaient la télé, et j’ai eu cette chance de vivre comme cela, et déjà d’avoir ce côté un peu social qui fait partie de mon ADN. J’ai été élevé par mes parents, mais aussi mes grands-parents. J’avais un grand-père qui était un des bras droits de l’industriel Boël, et l’autre qui était délégué syndical. Je pense donc avoir été élevé dans cette notion du consensus, avec deux facettes très intéressantes. Mon papa travaillait aux Acec (Ateliers de constructions électriques de Charleroi) et c’est aussi quelque chose d’important dans ma vie car les Acec, c’étaient une mine d’or pour Charleroi, des milliers de personnes y travaillaient. C’est comme cela que nous sommes venus habiter dans la région de Charleroi, à Nalinnes, et je n’ai jamais quitté ce coin-là."

Quel genre de joueur étiez-vous ?

(...)