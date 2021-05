Depuis l’ouverture des grands centres de vaccination en Belgique, des personnes ont réussi à se faire vacciner alors qu’elles ne sont pas encore éligibles ni même prioritaires. Si à ce stade, la vaccination est réservée actuellement aux personnes de 65 ans et plus ainsi que celles, plus jeunes, mais à risque en matière de santé (comorbidités) en Wallonie, ce n’est pas le cas de Bastien (prénom d’emprunt) qui a pourtant déjà reçu ses deux doses et ne présente aucunes comorbidités. "Ma meilleure amie connaissait bien une infirmière qui travaille dans un grand centre de vaccination wallon, et vu qu’il restait des doses en fin de journée, elle a appelé des proches à elle pour leur proposer les doses. J’ai été surpris qu’elle ne passe pas par les listes d’attente officielles mais tant mieux pour moi j’ai envie de dire, j’ai même pu choisir celui que je voulais et j’ai opté pour Pfizer", raconte ce fonctionnaire âgé de 52 ans. D’ailleurs, sa femme a également reçu ses deux doses à la suite d’un appel lancé par son médecin car il lui restait une vingtaine de doses, alors qu’elle n’était pas éligible non plus.