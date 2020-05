Jiufu Li et Kuifang Lei sont arrivés en Belgique le 20 janvier dernier pour la naissance de leur premier petit-fils. Ils ne savent toujours pas quand ils pourront rentrer en Chine...

La naissance du petit Edward, le 6 février dernier, a bouleversé la vie de ses grand-parents maternels à un point qu'ils n'imaginaient pas. Né d'une maman chinoise et d'un papa belge, Edouard Héting Baldan Li (son nom complet) a logiquement reçu la visite de ses grand-parents paternels et maternels. Ces derniers sont arrivés de Chine en Belgique le 20 janvier dernier pour célébrer leur petit-fils. C'est la première fois de leur vie qu'ils prenaient l'avion. Depuis, ils sont coincés en Belgique, à Wasseiges, province de Liège, précisément. A cause de la pandémie de Covid-19, ils ne savent toujours pas quand ils pourront rentrer chez eux.

(...)