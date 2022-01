Quand on aime on ne compte pas. L’adage ne pourrait pas mieux correspondre à Joëlle, propriétaire de quatre chats, deux chiens, une jument et deux lapins et qui n’hésite pas une seconde quand il s’agit de la santé de ses animaux, dont plusieurs nécessitent des soins réguliers. C’est le cas de Cannabis, un chat noir et blanc âgé de 17 ans. "Quand il avait deux ans, je l’ai découvert complètement amorphe un jour en rentrant du travail. Il ne mangeait plus et avait de la poussière sur son pelage. Le vétérinaire lui a diagnostiqué une maladie cardiaque congénitale et ne lui donnait plus très longtemps à vivre. Finalement, grâce aux soins, il est toujours là 15 ans plus tard !", explique-t-elle.

Pour maintenir son chat en bonne santé, Joëlle débourse 120 euros tous les mois en médicaments divers et 700 euros par an en visites chez le vétérinaire. Somme à laquelle s’ajoute une alimentation spéciale coûteuse. "Je l’emmène chez le vétérinaire tous les six mois pour faire des examens qui peuvent être coûteux", explique-t-elle.

