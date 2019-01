Après la bûche et le gâteau de Nouvel An, le troisième délice pâtissier des fêtes pointe le bout de son nez. Ou plutôt… de sa fève, puisqu’il s’agit de la galette des rois !

L’édition 2019 de l’Épiphanie, que l’on fêtera dimanche, le 6 janvier, réserve de belles surprises. À commencer par celle d’Eugénio Frizzi, le chef pâtissier des établissements Le Petit Boulanger dans la région du Centre (Maurage) : il s’apprête à sortir des fourneaux pas moins de 3 000 galettes - ce qui est déjà un exploit en soi - dans lesquelles seront dissimulées des fèves exceptionnelles, dédiées à… Johnny Hallyday !

Une série de dix fèves en hommage au Taulier avec ses insignes cultes : vinyle, santiags, perfecto, guitare, Harley…

© DR © DR © DR



Le chef Frizzi a l’exclusivité pour sa région de cette collection inédite de la Maison Rorive (Lobbes), fournisseur de fèves et autres matières premières pour boulangers. "Cette année, on pense aux grands (enfants) ! J’ai choisi ces fèves Hallyday parce qu’elles correspondent à l’actualité mais aussi parce que je suis fan de Johnny, explique Gino. J’organise en parallèle un concours avec une (vraie) guitare à gagner !" Buzz assuré !

Plus fabophile (passionné par les fèves d’Épiphanie) que fan du rockeur ? Voici de quoi vous régaler sur d’autres thèmes, l’événement restant avant tout une fête enfantine, avec ses personnages ludiques issus du monde du petit et du grand écran. La preuve avec Carrefour qui a choisi Mia et le Lion blanc, film français sorti il y a quelques semaines : dix fèves sur l’amitié entre l’ado et son lion Charlie.

© DR



Chez Delhaize, vous avez le choix entre les personnages d’Astérix : Le secret de la potion magique (galettes Pasquier), ceux de Moi, moche et méchant 3 ou M. et Mme Pâtissent (gamme Taste of Inspiration). Intermarché transforme en fève ses mascottes "Les P’tits Prods", alors que Cora jette son dévolu sur la série TV Les Lapins crétins.

© DR



Rien ne vous met l’eau à la bouche ? Les fabophiles voisins de la France y dégoteront des fèves Hôtel Transylvanie (Super U), Schtroumpfs (Auchan) ou Les Animaux fantastiques (E.Leclerc). À noter que la première bourse belge d’échange de fèves se tiendra fin mars à Haulchin grâce à l’Association belge des fans de la fève (ABFF). En attendant, à vos couronnes, rois et reines d’un jour !