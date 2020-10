Depuis un an et demi, Sarah Gerson, maître de conférences, et ses collègues du Centre for Human Developmental Science de l’université de Cardiff ont identifié les avantages de jouer à la poupée pour le cerveau. Ils ont utilisé la technologie de la neuro-imagerie pour examiner l’activité cérébrale de 33 enfants (20 garçonnets et 22 fillettes) de 4 à 8 ans en jouant avec une paire de poupées Barbie. L’équipe a découvert que le sillon temporal postérieur supérieur (SSTP) était activé. Il s’agit en fait d’une zone du cerveau associée au traitement des informations sociales comme l’empathie. Et il s’est allumé même lorsque l’enfant jouait seul. Ces avantages de jouer seul à la poupée se sont avérés être les mêmes pour les garçons et les filles.

Pour le docteur Gerson, c’est une fameuse découverte puisqu’en principe, on sait que "nous utilisons cette zone du cerveau lorsque nous pensons à d’autres personnes, et plus précisément aux pensées ou aux sentiments par rapport à une autre personne. Contrairement, par exemple, à la résolution de problèmes, jouer à la poupée encourage les enfants à penser aux autres et à la façon dont ils interagissent les uns avec les autres". À noter que les résultats ont été similaires à tous les pays sur les six continents.