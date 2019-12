Il ne sera plus possible de jouer sur les machines à sous dans les cafés au moyen de sa carte de banque. La décision a été prise la semaine dernière par la Commission des Jeux de hasard. Les joueurs devront alimenter les monnayeurs à l’aide de pièces. S’agissant des bingos, ce sera en vigueur à partir du 1er janvier prochain (2020). Pour permettre aux fabricants, placeurs et cafetiers de s’y conformer, une période transitoire d’un an a été prévue.

