Noël est à nos portes, et certains ont encore une longue liste de cadeaux à remplir d’ici mardi soir. Pour les enfants, on peut dire que le choix ne manque pas dans les magasins spécialisés et les grandes surfaces. Mais tous ceux qui ont eu des enfants à la maison le savent : beaucoup de jouets ont une durée de vie bien limitée. On parle de qualité de l’objet, mais aussi de l’intérêt que lui portent les enfants.

C’est en partant de ce constat que Delphine de Hemptinne et Jonathan Bavay ont eu l’idée de créer le site internet jouonsmalin.com. Le concept est un peu celui d’un comparateur en ligne qui analyse des dizaines de jouets pour ensuite leur donner une cote qui va de 1 à 5 cœurs. "Jouons Malin a été créé début 2015. Directement, l’équipe s’est mise à élaborer un processus d’évaluation des jeux et des jouets, en prenant appui sur des sources théoriques fiables et en demandant conseil auprès d’universitaires et de professionnels du milieu ludique", indiquent-ils.

Car Jouons Malin ne veut pas seulement donner un avis, mais l’objectiver au maximum avec un esprit plutôt pédagogique. "Apport éducatif, facilité d’utilisation, présence de l’aspect ludique, ciblage de l’âge annoncé, chaque jeu ou jouet qui arrive chez Jouons Malin est examiné sous tous les angles. Pour réaliser ce travail d’évaluation, une équipe multidisciplinaire composée de logopèdes, de pédagogues, de psychologues, de ludologues ainsi que d’autres spécialistes de l’enfance et de l’éducation est réquisitionnée."

Et pour compléter cela, rien de tel que l’avis de parents et testeurs, dans la vie de tous les jours. Ils sont quelques-uns à se prêter au jeu avec un système bien rodé. Via le site jouonsmalin.com, il est possible de soumettre un jeu qui est alors analysé par au moins un expert, avant d’être envoyé chez un testeur. Une fois les résultats reçus et vérifiés, Jouons Malin peut coter le jeu ou le jouet et publier le résultat sur son site internet. "Et cela fonctionne puisque nous sommes suivis par plus de 70 000 personnes par jour !"

Dernier bon point à remettre à Jouons Malin, c’est son indépendance par rapport aux grandes marques. "Sur Jouons Malin, vous ne trouverez pas de liens sponsorisés vers des sites de vente, pas de publication contre rémunération, pas de publicité. Il n’y a pas de boutique en ligne non plus, et c’est ce qui plaît aux consommateurs."

Un bon plan donc pour ceux qui veulent taper dans le mille avec leur cadeau de Noël.