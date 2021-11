L'occasion pour les autorités et certaines institutions de marquer leur engagement contre ces violences, souvent en illuminant des édifices de blanc ou d'orange. Depuis quelques années, les mains mauves fleurissent également sur les réseaux sociaux pour dire stop aux violences. Un florilège de couleurs dans lequel il est parfois compliqué de s'y retrouver. Être femme signifie encore subir de multiples violences en raison de son genre, qu'elles soient psychologiques, physiques, sexuelles ou économiques. Dans tous les secteurs d'activité, en rue ou à la maison, dans le sport, la politique, les loisirs ou encore l'horeca. Pour lutter contre ces violences sexistes et sexuelles, les organisations féministes et de femmes plaident pour des mesures structurelles car la structure de la société reste patriarcale.

L'accent est souvent mis, dans les discours des autorités, sur un changement des mentalités, empreintes de stéréotypes et de clichés - l'homme viril au travail, la femme fragile à la cuisine. Depuis 30 ans, l'Onu mène campagne contre la violence basée sur le genre et appelle à "oranger le monde". En illuminant des édifices d'orange, les gestionnaires de bâtiments peuvent afficher leur engagement contre les violences sexistes. Ils peuvent également afficher des numéros de soutien, comme ceux de lignes d'écoute pour les victimes de violences conjugales.

Autre couleur : le blanc, avec la campagne du Ruban blanc, initiée il y a 30 ans au Canada après la tuerie de l'École polytechnique de Montréal, perpétrée par un homme se revendiquant "antiféministe" et qui avait séparé hommes et femmes avant d'abattre 13 étudiantes et une secrétaire. Ce féminicide de masse a entraîné la création d'une campagne par des hommes, le ruban symbolisant l'idée que les hommes déposent les armes. "Porter le Ruban blanc symbolise l'engagement de chacun et de chacune de ne jamais commettre d'actes de violences contre les femmes et de ne jamais les cautionner ou les passer sous silence", expliquent les Femmes prévoyantes socialistes et leur fédération de centres de planning familial.

Depuis 2017, une autre couleur a pris de l'importance: le mauve, via la plateforme Mirabal, qui fédère des dizaines d'organisations de la société civile et organise une manifestation nationale féministe annuelle. Les femmes sont invitées à se peindre la main en mauve, à se prendre en photo et à la poster sur les médias sociaux pour dire stop aux violences.

"Le mauve est la couleur du féminisme", explique Céline Caudron, coordinatrice nationale de Vie féminine. "C'est ce qui nous différencie de l'Onu par exemple, où tout est très institutionnel", souligne-t-elle. "Notre lecture des violences est féministe et on veut interpeller le politique quant aux responsabilités collectives." Pour Mme Caudron et la plateforme Mirabal, le seul changement des mentalités ne peut résoudre le problème. "Ça fait longtemps qu'on dit que les violences faites aux femmes, ce n'est pas bien" mais ça ne suffit pas à y mettre un terme. Avec la couleur mauve, "on ajoute un message politique pour dire que ce n'est pas juste un appel moral" mais bien un appel aux politiques à prendre des mesures structurelles.