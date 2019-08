Cette année, la Journée mondiale de l'aide humanitaire, qui aura lieu le 19 août, rend hommage au travail des femmes en situation de crise dans le monde entier.

Dans ce cadre, le ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo et le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders ont tenu à saluer vendredi les efforts des femmes qui risquent leur vie pour sauver les autres et rappellent qu'il est essentiel de veiller à ce que la protection offerte par la loi internationale soit garantie à toutes et à tous. Si tout le monde souffre dans des situations de crise, les femmes et les filles sont confrontées à des risques particuliers, spécialement au cours des catastrophes et des conflits. Mais les femmes et les filles sont beaucoup plus que des victimes, elles agissent aussi pour faire évoluer la situation, selon les ministres.

"Si nous voulons une paix durable, un rôle actif des femmes et des organisations de femmes est indispensable. Elles sont d'importance vitale pour le rétablissement et la résilience de leur communauté", souligne M. Reynders.

Plus globalement, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU (CSNU) à New York, la Belgique met l'accent sur la paix et le consensus, selon eux.

"La Belgique se veut un partenaire moderne qui souhaite contribuer à la mise en place de solutions innovantes et accroître l'impact de l'action humanitaire et de son efficacité. Pour sauver plus de vies, le secteur de l'aide humanitaire doit recourir davantage à l'innovation", indique M. De Croo. Ainsi, une aide humanitaire belge efficace se veut plus inclusive.

Plus concrètement, l'aide humanitaire belge disposait d'un budget record de 170 millions d'euros en 2018.