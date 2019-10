Au moment d'arriver à un âge respectable, l'avenir de nos seniors est souvent source d'angoisse. Tant chez nos aînés que chez leurs enfants, de nombreuses questions se posent. Les seniors pourront-ils rester dans leur maison ? Auront-ils besoin d'une aide à domicile ? Ou devront-ils opter pour une maison de repos.

Actuellement, on recense près de 2000 maisons de repos et de soins en Belgique. Et elles accueillent près de 130 000 personnes, âgées en moyenne de 83 ans. Des maison de repos parfois impayables pour de nombreuses personnes. Si certaines maisons de repos sont abordables, il n'est pas rare que certaines affichent des prix dépassant les 2.000 € par mois pour une chambre.

La fédération des CPAS de Wallonie s'est, à ce sujet, intéréssé aux prix pratiqués dans les maisons de repos. Et surtout de leur évolution sur les 20 dernières années. Là où les prix moyens, tous secteurs confondus, tournaient autour de 28 € par jour par chambre (soit 870 €), ils sont aujourd'hui passés à 49 € (1500 € par mois). Soit une hausse de 75 % en 20 ans. Au cours des cinq dernières années, la hausse nominale des prix en maison de repos a même atteint, en Wallonie, 26,4% en moyenne.

C'est principalement dans le secteur privé (+82 % en 20 ans) que les prix moyens ont le plus explosé, passant de 28,3 € à 51,7 € par jour, par chambre.

Selon la fédération des CPAS de Wallonie, cette hausse serait due, entre autres, par la hausse des prix de l'immobilier et du foncier. Les terrains étants aujourd'hui plus chers, les nouvelles maisons de repos ont nécessité un investissement plus important qui est répercuté sur le prix des chambres, jouant donc sur la moyenne wallonne des prix. "Un deuxième élément qui a joué est le renforcement des normes architecturales, précise l'étude. Ainsi, la surface requise par les normes d’agrément pour une chambre en construction est passée de 12 à 15 m². De même, un cabinet de toilette par chambre est devenu le standard. De plus, dans les nouvelles constructions, des équipements sont dorénavant généralement compris d’office à l’instar de ce qui est prévu dorénavant de façon classique dans un hôtel : frigo en chambre, télévision en chambre, raccordement internet."

Tout cela fait évidemment gonfler le prix des maisons. Tout comme l'arrivée de grands groupes dans le secteur. "Ils ont des objectifs de rentabilité significatifs afin de rémunérer leur actionnariat. A ce niveau, la faiblesse des taux d’intérêt a incité des investisseurs à rechercher un rendement plus élevé dans l’immobilier. Cette dynamique a vraisemblablement aussi impacté le secteur des maisons de repos."

Enfin, la majorité des coûts d’une maison de repos étant composés de frais de personnel, ceux-ci augmentent automatiquement avec l’indice santé, sauf cas de saut d’index.

On notera, pour finir, une forte disparité selon les provinces. Ainsi, il faut débourser en moyenne 1965 euros par mois dans le privé pour avoir une chambre en maison de repos, là où le montant à sortir n'est "que" de 1435 € en Hainaut.