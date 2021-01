Une étude des Cliniques Saint-Luc : "Le seuil de souffrance pendant la première vague a été observé chez 30 à 50 % des soignants."

Les Cliniques universitaires Saint-Luc révèlent que lors de la première vague, le seuil de souffrance psychologique (avec symptômes d’anxiété, dépression et stress post-traumatique) a été observé chez 30 à 50 % des soignants, médecins et infirmières confondus. Et que cette détresse a été ressentie plus durement par le corps infirmier que par le corps médical.