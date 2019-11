Les propriétaires de chiens ont tous entendu au moins une fois que pour connaître l’équivalent humain de l’âge de leur chien il suffit de multiplier l’âge de leur toutou bien aimé par sept. Selon ce principe, un chien de 2 ans aurait donc 14 ans et un canidé de 10 ans en aurait donc 70. Le hic ? Cette formule simpliste ne tient pas compte de l’évolution réelle de l’animal. Celle-ci est en effet loin d’être tout à fait linéaire et comparable à celle des humains. Alors que notre vieillissement commence plus tard et s’étale beaucoup dans le temps, celui des chiens démarre tôt et ralentit après quelques années.

Deux chercheurs américains proposent de combler cette lacune et proposent une formule mathématique capable de définir plus exactement l’équivalent humain de l’âge d’un chien.

Pour cela, une équipe de chercheurs de San Diego a analysé les caractéristiques de vieillesse de 104 chiens (essentiellement des labradors), âgés entre 1 mois et 16 ans, pour dresser le bilan de leur "horloge épigénétique " , c’est-à-dire l’influence de l’âge sur leur ADN. Une fois ces éléments recueillis, les chercheurs les ont comparés à ceux de 320 humains âgés entre 1 et 103 ans, puis à ceux de 133 souris.

Ils ont mis en évidence des stades similaires de vieillissement à des âges différents, ce qui leur a permis de dégager une formule mathématique définissant le logarithme naturel de l’âge des chiens.

Voici donc la formule à appliquer : âge humain = 16ln (logarithme du chien) + 31. Pour faire simple, il suffit donc de multiplier le logarithme de l’âge du chien par 16 et d’ajouter 31 au résultat obtenu. Une calculatrice en ligne permet d’obtenir le fameux logarithme. Si l’on en croit le travail des chercheurs, un chien d’1 an ne serait donc plus du tout un enfant, puisqu’il aurait l’équivalent de 31 ans ! Ainsi, un chien de 5 ans en aurait 56.

Si la formule tient davantage compte du développement naturel de l’animal, elle a toutefois un défaut : elle a été conçue à partir de l’observation de labradors. L’espérance de vie et le développement des chiens varient en effet énormément selon la race.