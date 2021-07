Une salle de consommation de drogue à moindre risque, plus communément appelée "salle de shoot" verra le jour dans le quartier Lemonnier, dans le centre-ville de Bruxelles, à la fin de cette année.

Pour mémoire, il s’agit d’un lieu où les toxicomanes peuvent venir pratiquer leur injection dans de bonnes conditions sanitaires et d’hygiène, en présence d’un personnel médical spécialisé. "A l’instar des centres de vaccination, l’usager se présentera à l’accueil, avec un identifiant anonyme, recevra une seringue stérilisée, ira ensuite dans un espace pour consommer la substance qu’il aura préalablement apportée", explique Nicolas De Royer, chargé de projet et futur coordinateur de la salle de shoot. "S’en suivra un monitoring personnalisé grâce au personnel médical et la personne pourra ensuite quitter le centre. Il devrait être ouvert de 10 à 18h cinq jours par semaines."

Mais ce type de dispositif se heurte toujours à des écueils juridiques. La loi fédérale de 1921 interdit la mise à disposition d’un local qui "facilite à autrui l’usage " ou incite à la consommation de drogue. Afin de bypasser cette loi, les partis de la majorité bruxelloise ont déposé il y a deux semaines une proposition d’ordonnance visant à instituer un cadre légal à la réduction des risques liés aux usages de drogues.

Du côté de Liège, une salle de shoot existe depuis 2018, mais doit fermer ses portes à partir du 1er septembre prochain. "La loi de 1921 nous interdit de mettre des locaux à disposition des usagers de drogue sous peine de sanction pénale lourde", explique Dominique Delhauteur, coordinateur général au sein de la fondation Tadam, qui coordonne le centre intégré de Liège. "Au fédéral, le CD&V bloque toute volonté de réforme, ils sont résolument contre ce type de dispositif par question de principe et ne veulent même pas en discuter."