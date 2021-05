Stéphanie Aubertin est psychologue et neuro-psychologue, membre du comité d’experts de l’ANPEIP (Association nationale pour enfant intellectuellement précoce). Elle a découvert les HPI il y a plus de 10 ans : "De plus en plus, on parle de ces personnes, parfois avec d’autres termes : zèbres, douance, etc." Le haut potentiel intellectuel est une caractéristique individuelle qui désigne les personnes dont le quotient intellectuel (QI) est compris entre 130 et 160, le maximum du test utilisé. Le QI moyen étant par convention fixé à 100. Il n’y aurait pas plus de 2 % de HPI de la population.