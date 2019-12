Née dans la sphère militante féministe, l’écriture inclusive s’est peu à peu étendue à d’autres domaines de la société dont celui de l’université. L’UCLouvain est la première université à avoir décidé d’appliquer les règles de cette écriture dans ses documents officiels. L’ULB, l’ULiège, l’UNamur et l’UMons lui ont progressivement emboîté le pas. "En 2015, on a édité un guide du bon usage du genre dans la communication, qui s’adresse à tous les membres du personnel de l’UCLouvain. En 2017, le conseil académique a réaffirmé sa position et toutes les communications officielles sont désormais rédigées selon les règles de l’écriture inclusive", explique Tania Van Hemelryk, conseillère du recteur en politique de genre.

